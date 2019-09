Falhas de eletricidade afetam várias zonas de Caracas

Hoje às 21:25 Facebook

Várias zonas da cidade de Caracas, na capital da Venezuela, estão a registar falhas no abastecimento de eletricidade pelo terceiro dia, situação que se estende aos estados de Miranda e Vargas, confirmou a estatal elétrica.

Segundo a empresa Corporação Elétrica da Venezuela (Corpoelec), os funcionários estão a trabalhar para restabelecer o serviço.

"Regista-se uma avaria em Chacao, afetando os setores de El Bosque, El Retiro, Campo Alegre e El Rosal [zona de Caracas]. O pessoal está operacional, trabalhando arduamente para restabelecer o serviço elétrico", explica a Corpoelec na rede social Twitter.

Numa outra mensagem a empresa adianta que em El Recreo, Bello Monte, Las Delícias, San António, Campo Alegre e Sabana Grande, também na capital, existem também problemas elétricos e que os funcionários estão a trabalhar para restabelecer a eletricidade.

Na noite de terça-feira, além de Caracas, os apagões afetaram, igualmente, a localidade de La Guaira, onde está situado o principal aeroporto do país. A explosão de um transformador deixou às escuras a infraestrutura internacional.

Nos meses de março e abril a Venezuela registou vários apagões elétricos, alguns dos quais deixaram o país às escuras durante vários dias.

O Governo venezuelano acusou os Estados Unidos de sabotar o sistema elétrico com ataques eletromagnéticos para criar instabilidade no país.

A oposição considera que o executivo do presidente Nicolás Maduro desinvestiu, durante vários anos, no sistema elétrico, principalmente no que se refere a novos investimentos e à manutenção.