Falhas elétricas afetam Caracas e 11 Estados

Hoje às 23:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A cidade Caracas e 11 Estados da Venezuela estão a registar falhas no abastecimento de eletricidade.

"Em menos de cinco minutos, a luz elétrica falhou e regressou três vezes. Tive que ir a correr a desligar o frigorífico e outros aparelhos das tomadas. É frequente haver falhas, mas agora a energia (voltagem) sobe e desce de repente e isso é preocupante", explicou uma portuguesa à Agência Lusa.

Residente no centro de Caracas, Daniela Amaro, explicou que nas últimas semanas têm ocorrido apagões diários "alguns de curta duração e outros de várias horas" o que dá a perceção de "instabilidade e que poderá acontecer um grande apagão".

Por outro lado, o comerciante António Bettencourt está preocupado porque já instalou vários sistemas de proteção no seu comércio, e inclusive um gerador elétrico, "mas ainda assim há oscilações que afetam os aparelhos".

"Há aparelhos pequenos que parecem resistentes e pouco importantes que também são afetados. Com as oscilações, os recetores de televisão por cabo ficam com imagem em preto, mesmo com protetores instalados. Se isso acontece com esses aparelhos, o que não acontecerá com os frigoríficos da carne e os refrigeradores", explicou.

As pessoas estão cada vez mais preocupadas pela frequência das falhas.

Segundo utilizadores da Internet, as falhas elétricas deixaram às escuras os Estados venezuelanos de Miranda, Barinas, Zúlia, Portuguesa, Lara, Táchira, Carabobo, Yaracuy, Trujillo, Falcón e Mérida.

A empresa estatal Corporação Elétrica Nacional da Venezuela (Corpoelec) já confirmou, através do Twitter, falhas elétricas no leste de Caracas e no vizinho Estado de Miranda.