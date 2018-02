Falso médico prometeu tratamento milagroso e infetou pacientes com VIH

Hoje às 11:42 Facebook

Twitter

Durante mais de um ano, um suposto médico, mas sem qualquer habilitação na área da Saúde, percorreu uma zona rural do estado de Unnao, na Índia, a oferecer um tratamento milagroso, mas acabou, por engano, por infetar mais de 30 pessoas com o vírus VIH.

As autoridades do estado temem que o número total de vítimas atinja as centenas, depois de o homem ter usado a mesma agulha para injetar o medicamento em vários pacientes. Testemunhas identificam o homem como Rajendra Kumar, com cerca de 35 anos, que se desloca de bicicleta e administra injeções e receita comprimidos para todo o tipo de doenças.

No hospital de Bangarmau detetaram-se, até ao momento, 33 vítimas infetadas com VHI e todas elas ligadas ao mesmo suspeito, que ainda é procurado pelas autoridades.