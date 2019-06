Falso médico que matou pais, mulher e filhos foi libertado após 26 anos de prisão

Hoje às 16:56 Facebook

Um falso médico francês que matou os pais, a mulher e os filhos foi libertado após 26 anos de prisão.

Jean-Claude Romand fingiu ser estudante de medicina durante 18 anos, na Faculdade de Medicina de Lyon. À família e amigos dizia que estava a seguir os estudos médicos normais e que se tinha tornado médico. Na altura, Romand ganhava dinheiro com o arrendamento do apartamento de estudantes que os pais lhe tinham dado em Lyon.

Mais tarde, fingia ter conseguido um emprego como investigador na Organização Mundial da Saúde, em Genebra, na Suíça, ganhando a vida a pedir dinheiro aos familiares e amigos, para supostas investigações. Na verdade, passava os dias a conduzir, perto da fronteira entre a França e a Suíça, e ocasionalmente visitava o serviço de informações ao público da organização.

Em 1980, Romand casou-se e teve dois filhos no final dos anos oitenta. A onda de homicídios estava prestes a começar, à medida que a sua fraude atingia um ponto de rutura. No final de 1992, algumas das pessoas que lhe emprestaram dinheiro começaram a pedir de volta o montante. Um amigo da família, que acabou por ficar desconfiado, descobriu que o nome de Romand não constava na lista de funcionários da organização.

Em janeiro de 1993, o falso médico matou a mulher, com um rolo de massa, na sua casa. De seguida, assassinou a filha de sete anos e o filho de cinco anos, com uma espingarda. No mesmo dia, fez mais de 80 quilómetros até casa dos pais e matou-os, assim como o cão. Romand voltou à sua habitação, onde estava a esposa e os filhos mortos, incendiou-a e engoliu comprimidos para dormir, no entanto, acabou por ser resgatado pelos bombeiros e detido. Após ter sido condenado por assassinato em 1996, e ter passado 26 anos na prisão, foi-lhe concedida a liberdade em abril deste ano, segundo a BBC.

O caso foi motivo de fascínio na França, inspirando o livro "O Adversário" de Emmanuel Carrere, mais tarde transformado em filme por Nicole Garcia, em 2002. A história também inspirou o enredo do filme "L'emploi du temps", de 2001, do realizador francês Laurent Cantet.