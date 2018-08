Família acusa hospital de abandonar homem com 350 kg

Ontem às 20:15 Facebook

Twitter

Um jovem espanhol está internado desde terça-feira, no Hospital de Manises, em Valência, em consequência de dificuldades respiratórias. O hospital tinha explicado à família que o rapaz, que pesa 350 kg, teria alta médica esta sexta-feira, mas, depois da pressão pública em torno do caso, recuou.

Débora Rodríguez, irmã de Teo Rodíguez, disse, ao jornal "La Vanguardia", que o hospital confirmou que o jovem poderia permanecer internado até segunda-feira. Débora e a família tornaram o caso público depois de os responsáveis do hospital terem informado que o rapaz não podia continuar internado muito mais tempo.

Teo tem obesidade mórbida desde os nove anos devido a um problema de tiroide. O rapaz conta com a ajuda da mãe, de uma cunhada e da irmã para o assistirem em casa. "Somos três mulheres e não conseguimos movê-lo. Já falou muitas vezes em suicídio por se sentir uma carga para nós", explicou a mulher ao "ABC".

Apesar de toda a atenção que o caso mereceu junto da imprensa espanhola, a irmã diz que nada mudou na atenção dada pelos médicos a Teo. "Ainda hoje tivemos que entrar as três para lhe levantar a pena. Fomos chamadas à atenção por estar tanta gente no quarto. Mas só assim é que o conseguimos ajudar", lamentou.

A mulher também considera ser perigoso o regresso do irmão a casa. Para além das dificuldades que o rapaz sente em respirar, em caso de emergência a assistência demorará sempre mais do que se estivesse no hospital. "Os médicos não nos explicaram nada e tudo o que nos dizem é que lhe querem dar alta médica na segunda-feira", lamentou a familiar.