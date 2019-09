Hoje às 15:46 Facebook

As imagens falam por si. Num vídeo partilhado pela organização sem fins lucrativos Dolphin Project vê-se uma família de golfinhos a juntar-se depois de ter sido capturada e mantida entre redes, como que em consolo antes da morte iminente às mãos de pescadores no Japão.

As imagens foram gravadas no dia 10 de setembro, pela organização norte-americana - que se dedica ao bem-estar e proteção de golfinhos em todo o mundo -, perto de Taiji, uma pequena cidade japonesa onde é tradicional a pesca de cetáceos. O grupo de baleias-piloto, uma das maiores espécies de golfinhos, foi conduzido e mantido entre redes durante a noite antes de ser sacrificado.

Observadores do Dolphin Project disseram que, enquanto esperavam pela morte, os golfinhos juntaram-se a nadar num círculo apertado com a matriarca a consolar os membros da família. No dia seguinte, pescadores entraram na água e selecionaram oito dos animais para serem levados para cativeiro. Todos os outros foram abatidos.

Por permanecerem muitas horas presos, os animais ficam exaustos e isso permite que os pescadores os matem mais facilmente. Nas imagens também se pode ver um dos golfinhos mais jovens tão exausto que nem consegue juntar-se ao grupo.

Noutro vídeo publicado pelo Dolphin Project, vê-se que os golfinhos ficam completamente exaustos e horrorizados e começam a atirar-se contra as rochas de propósito para tentar escapar da pesca.

Segundo aquela organização, os pescadores apanharam os corpos dos animais com uma lona de plástico e colocaram-nos num barco. Os golfinhos mortos ficam pendurados na proa para serem comercializados.

Todos os anos, de setembro a final de janeiro, o governo japonês permite a caça desses animais. O Estado autoriza anualmente os pescadores daquela cidade a caçar uma cota de 1749 golfinhos, incluindo 101 baleias-piloto com barbatanas curtas.

A Agência Japonesa de Pesca autoriza os pescadores em todo o país a matar ou capturar quase 16 mil cetáceos anualmente. O país também retomou a caça comercial de baleias desde o início deste ano, apesar das críticas internacionais.

Os pescadores anunciaram que provavelmente vão atingir a cota de baleias minke, popularmente conhecida como baleia-anã, que é de 53, no final de setembro. Não se sabe ao certo quantas baleias foram capturadas no total desde que a caça foi retomada em julho.