Família de ursos ataca e mata jovem de 18 anos no Alasca

Uma ursa e duas crias atacaram e mataram um jovem de 18 anos que trabalhava numa mina de uma ilha do sudeste do Alasca, nos EUA. Aquela área tem uma das maiores concentrações de ursos no estado, revelam as autoridades.

Anthony David Montoya, 18 anos, de Hollis, Oklahoma, morreu num local remoto, apenas acessível por helicóptero, disseram ainda as autoridades. Funcionários da mina onde a vítima trabalhava, a Hecla Greens Creek Mine, afirmaram que os trabalhadores da empresa recebem um treino especial para saber lidar com a grande quantidade de ursos daquela área.

Militares do Estado do Alasca informaram que Montoya foi atacado por três ursos, que já estavam mortos quando as autoridades chegaram ao local. Não ficou esclarecido, porém, quem terá matado os ursos.

Segundo especialistas da área, são raros os casos de problemas com ursos na ilha, tendo havido apenas um ataque não fatal nos últimos três anos.