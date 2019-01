Família de vítimas pagou homicídio de pedófilo

JN Hoje às 20:19 Facebook

A investigação à morte violenta de um pedófilo, em Itália, concluiu que este foi assassinado por dois suspeitos pagos pela família de duas raparigas violadas. Uma das vítimas acabou por se suicidar em 2008.

Giuseppe Matarazzo, padre de 45 anos, foi morto a 19 de julho de 2018 em Frasso Telesino, nos arredores de Nápoles, cerca de um mês depois de ter saído da prisão, onde cumpria uma pena de 11 anos e seis meses por abuso sexual de duas irmãs. O caso de pedofilia provocou grande consternação na região, até porque uma das vítimas acabou por se suicidar, com 16 anos.

Agora, o Ministério Público anunciou acreditar que o homicídio de Matarazzo foi encomendado por alguém "no seio familiar" das vítimas. Dois homens, os alegados autores materiais do crime, foram detidos no final de dezembro, mas ainda não foi possível chegar ao mandante (ou mandantes) do assassinato.

Segundo o jornal "La Stampa", na noite do crime, dois homens com a cara destapada chegaram a casa do pedófilo de carro e mataram-no com cinco tiros. Reconstruindo o que se passou naquele dia com dados telefónicos e coordenadas GPS, a investigação concluiu que os dois criminosos agora detidos estavam no local à hora do crime. Os dados recolhidos foram corroborados por uma testemunha, que reconheceu o carro e a cara de um deles.

A análise aos movimentos da dupla suspeita revelou ainda aos investigadores que houve um grau de premeditação grande no ato, já que eles percorreram os mesmos caminhos nos dias anteriores ao homicídio, eventualmente para acertar uma rota de fuga. Uma terceira pessoa seguiria a bordo do veículo, mas ainda não foi possível identificá-la.

Falta agora apurar se o caso tem mais envolvidos e um dos suspeitos sob a mira da investigação é o pai das duas jovens violadas.