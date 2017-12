Família escapa à morte em queda de avião

Hoje às 10:52, atualizado às 16:05 Facebook

Uma família britânica escapou quase ilesa à queda do avião em que sobrevoava a selva mexicana, para visitar as ruínas Maias de Chichen Itza, na última quinta-feira.

William Carpmael, 46, Anna, 48, e os filhos Emily, com 15, e George, 14 anos, foram filmados pela televisão mexicana a sair apenas com algumas escoriações da zona de impacto do avião, que caiu numa área densamente florestada, a cerca de 16 quilómetros da estrada mais próxima.

Segundo as autoridades locais, o piloto do aparelho, que também sobreviveu e foi considerado um herói por ter conseguido salvar toda a gente, começou a sentir problemas mecânicos pouco depois de levantar voo e acabou por ser obrigado a aterrar o aparelho da melhor forma possível.

"O avião ligeiro era um Cessna 207 que pertencia à companhia Aero Saab e faza a ligação entre Playa Del Carmen e Chichen Itza", revelou uma responsável pela câmara municipal local. Os passageiros foram levados ao hospital por precaução, mas tiveram alta.