Família fotografada em Notre-Dame encontrada após busca viral na Internet

Hoje às 21:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Um pai e uma filha foram fotografados momentos antes da catedral Notre-Dame se ter incendiado, na segunda-feira. O momento de diversão dos dois contrasta com a tragédia que se viveu a seguir. Através das redes sociais, vários utilizadores tentearam encontrar a dupla. A busca acabou da melhor forma e os dois foram encontrados.

Brooke Windsor, de 23 anos, partilhou uma fotografia no Twitter em que mostra um pai e uma filha a brincarem descontraidamente no exterior da catedral Notre-Dame, em Paris, momentos antes do incêndio que deflagrou na segunda-feira, destruindo parte do imponente edifício com 850 anos.

À BBC, disse que publicou a imagem para partilhar a memória com os outros utilizadores. Rapidamente a imagem se tornou viral com milhares de utilizadores a tentar encontrar a dupla.

Esta quinta-feira, Brooke Windsor deu a conhecer a boa nova. "A busca acabou. A foto chegou a este pai e filha. Eles decidiram permanecer anónimos e escreveram: "Obrigado pela fotografia. Vamos encontrar um lugar especial para ela"", disse a utilizadora no Twitter.

A imagem originalmente partilhada conseguiu mais de 240 mil partilhas e cerca de 500 mil gostos no Twitter.