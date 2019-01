Família obrigada a viajar sentada no chão do avião por não haver bancos

Hoje às 14:31 Facebook

Uma família britânica, que viajava desde o aeroporto de Mahón, em Menorca, Espanha, com destino a Birmingham, em Inglaterra, foi obrigada a sentar-se no chão do avião. Os lugares que tinham comprado não estavam disponíveis.

Um casal e a filha tinham comprado, por cerca de 1400 euros, três lugares para regressarem a Inglaterra após as férias na ilha espanhola de Menorca. A alteração no modelo do avião usado pela TUI Airways deixou a família sem lugar para viajar sentada.

Depois de confirmarem que a família tinha mesmo comprado o bilhete, a tripulação sentou a criança, de 10 anos, no único lugar livre que o aparelho tinha. A mãe, de 44 anos, e o pai da menina, com 55 anos, acabaram por seguir sentados no local destinado às hospedeiras de bordo.

No entanto, após a descolagem, os dois tiveram que sair dos lugares para que a tripulação tivesse acesso à comida. Foi, então, que viram que a única solução era seguir viagem sentados no chão do aparelho.

O caso foi revelado num programa de rádio da BBC. Inicialmente, a empresa de aviação envolvida no incidente apenas demonstrou a intenção de reembolsar a família em 45 euros, concordando, depois, em devolver todo o dinheiro gasto nas passagens.