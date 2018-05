Hoje às 11:54 Facebook

Twitter

Uma família francesa escapou o ataque de chitas no Berkse Bersen, um parque de safaris na Holanda, quando saiu do carro para tirar fotografias aos animais selvagens.

O Beekse Bergen, um parque de vida selvagem africana, localiza-se na Holanda e dá instruções aos visitantes para que não saiam dos seus carros. De acordo com o "Daily Mail", uma família francesa de cinco pessoas - três adultos e duas crianças - não seguiu estas regras e saiu do veículo no meio do parque, onde um grupo de chitas estava deitadas ao sol.

O acontecimento foi gravado por outros turistas que se encontravam no automóvel atrás do carro com matrícula francesa. O vídeo mostra que a família saiu do veículo para tirar fotografias às chitas. Depois, os elementos da família voltaram para o automóvel e, mais a frente na estrada, tornaram a sair e subiram uma pequena colina onde os animais descansavam.

É nesse momento que as chitas se levantam e começam a correr atrás da família. Todos correm de volta para o carro em pânico. Uma mulher pega na criança mais nova enquanto tenta afastar as chitas, para conseguir entrar no carro. Todos conseguem entrar em segurança.

Questionado sobre a ocorrência pela rádio holandesa "NOS", o porta-voz do parque Beekse Bergen disse que eles referem sempre que é proibido sair dos carros. "Nós informamos os turistas sobre os riscos em várias línguas ao longo da visita", explicou.