Família portuguesa do Estado Novo faz oposição a Bolsonaro

Na oposição a Jair Messias Bolsonaro, antes e depois de ser eleito, dentro e fora do Brasil há dois nomes que sobressaem: Inês e Mariana Patrício.

São a filha e a neta de Rui Patrício, o último ministro dos Negócios Estrangeiros do Estado Novo e que, após o 25 de Abril de 1974, foi viver para o Brasil. A família que integrou o núcleo duro da ditadura portuguesa usa as redes sociais e as plataformas de mulheres militantes e feministas brasileiras para fazer oposição a Bolsonaro.

"A eleição de um fascista depois da prisão do que estava à frente nas sondagens (Lula da Silva) e do impeachment da presidente eleita é o "script" clássico da história de golpes no Brasil", disse Inês Patrício ao JN. "De 1945 a 1964, a Direita, não conseguindo ganhar as eleições, dava um golpe. Conseguiu em 1964, mas desde 2003 que estávamos sem a Direita no poder". "Tiraram a Dilma, prenderam o Lula e inventaram notícias", frisou. Professora universitária reformada, vive no Brasil há 40 anos. Está em Portugal, mas atenta ao que se passado do lado de lá do Atlântico. "Jean Willys, deputado federal, foi embora do Brasil. Muitos amigos saíram das redes sociais e eu não posso dizer que ando mais despreocupada". E continua: "Há uma era bolsonária que agora se inicia, um "viva la muerte" sem nenhuma trégua".