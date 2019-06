Farmacêutica dificulta acesso a medicamento que pode salvar portadores de VIH, diz MSF

Hoje às 09:21 Facebook

A organização internacional Médicos Sem Fronteiras acusou a farmacêutica Gilead Sciences de não ter cumprido a promessa de tornar acessível um medicamento que combate uma infeção mortal em pessoas portadoras do vírus da imunodeficiência humana (VIH).

"Há um ano, a Gilead anunciou uma iniciativa de acesso que prometia preços mais baixos para a anfotericina B lipossomal (L-AmB) em 116 países em desenvolvimento, mas, até à data, o medicamento permanece inacessível na maior parte deles", explica a organização em comunicado, adiantando que o medicamento só foi registado em seis países e que mesmo nesses "não está disponível a um preço acessível".

De acordo com a nota, o fármaco é "altamente eficaz" quando usado em combinação com outros medicamentos para tratar a meningite criptocócica, infeção fúngica grave do cérebro e das membranas circundantes que é a segunda maior causa de morte de portadores de VIH. Segundo dados dos MSF, a infeção mata anualmente mais de 180 mil pessoas, 75% das quais vivem na África subsariana.

"Este medicamento foi recomendado pela Organização Mundial de Saúde como tratamento preferencial, com benefícios de segurança e menos efeitos colaterais", indica a organização.

A organização Médicos Sem Fronteiras é responsável por programas de tratamento do VIH em vários países, nomeadamente a República Democrática do Congo, Índia, Maláui, Myanmar e África do Sul.