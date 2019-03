Fartos de instagrammers, moradores querem fechar rua de Paris

Hoje às 12:40 Facebook

Os moradores da Rue Cremieux, em Paris, numa zona considerada por muitos como perfeita, com fachadas coloridas alinhadas e com muitas flores nas janelas, estão a sofrer com a popularidade e o sucesso que se tornou no Instagram, com milhares de fotos e "likes".

Os residentes da rua mais famosa do Instagram, no zona de Quinze-Vingts, no 12.º bairro de Paris, pediram à Câmara Municipal para restringir o acesso à rua em determinados horários e que seja colocado um portão, para que possa ser encerrada a certas horas de forma a impedir a invasão por turistas durante a noite, fins de semana, no nascer e pôr-do-sol, quando a luz mais quente atrai instagrammers à procura da foto perfeita para o Instagram.

"Sentamo-nos a comer e do lado de fora temos pessoas a tirar fotos, rappers que levam duas horas para filmar um vídeo logo abaixo da janela, ou despedidas de solteira que gritam por uma hora. Francamente, é cansativo ", confidenciou um morador à rádio France Info, citada pela BBC.

A blogger de viagens Kris Morton afirmou que a culpa não é do Instagram, mas das pessoas. "Tirar fotos para o Instagram não é um problema e se inspirar as pessoas a viajar e ver o mundo, isso pode ser importante", disse e salienta que, no entanto, não se deve invadir a propriedade privada nem impedir que outras pessoas apreciem ou tirem fotografias enquanto ocupam pontos para tirar centenas de fotos.

No Instagram, a hashtag "#ruecremieux" acumulou mais de 31 mil publicações públicas. Há rodagens de videoclips, poses de ioga, despedidas de solteiro, ou apenas postais a ilustrar o conjunto de edifícios, portas e janelas, em tons pastel, que marcam os edifícios daquela rua na capital francesa.

Se os moradores não conseguirem afastar as multidões, podem sempre consultar, ou publicar fotografias na conta de Instagram o Club Crémieux, que brinca com as situações mais caricatas dos fotógrafos e fotografados na Rue Cremieux.