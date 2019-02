FBI encontra dois mil ossos humanos em casa de veterano de guerra

JN Hoje às 16:41 Facebook

O FBI descobriu cerca de dois mil ossos humanos na casa de um colecionador de artefactos históricos, numa zona rural do Indiana, nos EUA.

Os ossos fazem parte de uma coleção de mais de 40 mil objetos encontrados na casa de Don Miller, um veterano da 2.ª Guerra Mundial.

O FBI começou a investigação à casa de Miller, em 2014, depois de ter surgido a suspeita de que o homem tinha comprado ilegalmente alguns dos itens que fazem parte da sua coleção. O anúncio oficial da descoberta foi feito na quarta-feira, num comunicado em que o FBI explica que a quantidade de ossadas corresponde a cerca de 500 corpos humanos.

Miller, que morreu em 2015, com 91 anos, nunca foi acusado por qualquer crime relacionado com a sua curiosa coleção. "Quando entrei pela primeira vez na sua casa e vi o tamanho da coleção...nunca tinha visto nada assim", disse Tim Carpenter, do FBI, à CBS.

Ao "Indianopolis Star", alguns amigos descreveram Miller como sendo um apaixonado por viagens, que visitou mais de duzentos países, em trabalhos como missionário ou em expedições arqueológicas. O norte-americano expunha as suas coleções em casa, convidando as pessoas a visitá-lo como se fosse um museu.

O FBI descobriu que a maioria da sua coleção era composta por artefactos de nativos norte-americanos, sendo que os ossos terão sido retirados de cemitérios pertencentes a antigas tribos nativas.

Ao jornal "The Guardian", um porta-voz do FBI garantiu que está a ser feito um trabalho de investigação para devolver os ossos ao local de onde terão sido retirados.