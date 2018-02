FBI sabia das intenções do jovem que matou 17 pessoas na Florida

Ontem às 20:10 Facebook

Twitter

Meses antes do massacre desta quarta-feira numa escola secundária da Florida, o FBI recebeu uma mensagem que alertava para as intenções do jovem que viria a ser o autor do tiroteio, em que morreram 17 pessoas e 23 ficaram feridas.

O alerta chamava a atenção para o facto de um indivíduo identificado pelo nome Nick Cruz - coincidente com a identidade do autor da matança, Nikolas Cruz - ter expressado uma vontade alarmante que fazia prever o trágico desfecho desta quarta-feira.

O homem que lançou o alerta é o youtuber Ben Bennight, do Mississipi, conhecido nas redes pela alcunha "Ben the Bondsman" (o fiador, em tradução livre). Ben contactou com o FBI depois de, em setembro do ano passado, Nikolas Cruz ter deixado um comentário num dos seus vídeos, onde afirmava: "Vou ser um atirador profissional numa escola".

O departamento de inteligência dos EUA confirmou ter recebido essa informação, salvaguardando que, na altura, não foi possível identificar o sujeito. "Não fomos capazes de identificar a pessoa que fez o comentário", disse Rob Lasky, em conferência de imprensa, acrescentando que não havia qualquer informação "a localização ou a identidade" do suspeito, citou o "Miami Herald".