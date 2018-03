Felino mata mulher no santuário do "encantador de leões"

Ontem às 22:29 Facebook

Uma mulher de 22 anos foi morta, quarta-feira, por uma leoa no santuário de vida selvagem de Kevin Richardson, conhecido por "encantador de leões", pela relação muito próxima que tem com os animais.

A vítima estava com um amigo numa zona que alberga leões, leopardos, rinocerontes, elefantes e búfalos da Reserva de Dinokeng, perto de Pretória, na África do Sul, quando uma leoa a perseguir uma impala a encontrou junto ao carro. A mulher acabou por morrer no local, devido aos ferimentos provocados pelo animal.

Richardson, cuja relação próxima com leões é conhecida e divulgada em todo o mundo através de livros, documentários e redes sociais, confirmou o incidente e explicou os contornos da situação. Segundo ele, estava a passear três leões com um colega e enviou uma notificação a quem estava na reserva de que o iria fazer.

No entanto, "uma das leoas correu cerca de 2 ou 2,5 quilómetros atrás de uma impala, tendo encontrado a mulher" de 22 anos fora do carro. "Estou devastado e os meus sentimentos estão com a família dela", escreveu num post partilhado no Instagram.