"Ferry" embate em baleia no Japão e faz perto de 90 feridos

Pelo menos 87 pessoas ficaram feridas, este sábado, no Japão, quando um "ferry" de alta velocidade terá embatido com um animal no mar. Especialistas indicam que poderá ter sido uma baleia.

Cinco pessoas ficaram feridas com gravidade, segundo os meios de comunicação locais.

O acidente ocorreu quando a embarcação se aproximava da ilha de Sado (a norte de Tóquio), disse a guarda costeira local.

A embarcação terá aparentemente atingido uma baleia, uma vez que a presença destes mamíferos naquela zona é muito comum, disse um especialista em vida marinha, citado pela rádio pública NHK.

"Foi um grande choque", relatou um passageiro do "ferry" também em declarações à NHK.

Embora tenha sofrido danos na zona traseira, a embarcação, que transportava 121 passageiros e quatro tripulantes, conseguiu chegar ao seu destino pelos seus próprios meios, segundo a imprensa local.