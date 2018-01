Ontem às 20:51 Facebook

As imagens de uma "festa de cocaína" numa prisão do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, está a gerar polémica no país.

No vídeo, são visíveis dezenas de presos ao redor de uma mesa onde se veem linhas de cocaína. Com outros reclusos a gravar imagens de telemóvel na mão, um a um, os homens aproximam-se da mesa e consomem a droga.

As imagens foram gravadas na Cadeia Pública de Porto Alegre, segundo o portal UOL, e estão a provocar a indignação do público, mas também das autoridades brasileiras.

"Inaceitáveis, provocativas e acintosas", foi assim que a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul classificou as imagens, não confirmando a prisão onde o vídeo foi gravado. O uso de droga e telemóveis numa prisão daquele Estado brasileiro vai ser investigado pela Polícia Civil.

Em outubro de 2017, a cadeia, que tem capacidade para 1905 reclusos, era habitada por 4,8 mil pessoas.