Festa de Natal da polícia alemã termina em caos absoluto

A festa de Natal/Final de Ano da Polícia de Hannover começou como qualquer outra. Algumas bebidas, diversão e boa disposição, mas rapidamente se tornou no cenário de um filme, em que só não se chamou a polícia porque os agentes já lá estavam... e a portar-se mal.

A festa decorreu a 13 de dezembro, mas só agora se conheceram os pormenores do caso, através de um boletim interno da polícia da Baixa Saxónia. No texto divulgado por um jornal regional e reproduzido parcialmente pela Deutsche Welle, pode ler-se que, inicialmente, tudo corria bem. Com o aumento do teor alcoólico da festa, começaram os problemas.

Primeiro, vários convidados envolveram-se numa rixa, com um dos presentes a ter de ser imobilizado com uma técnica de artes marciais; depois, uma mulher ficou ferida ao levar com uma garrafa de cerveja da cabeça. Como se não bastasse, o coletivo de DJ's responsável pela animação do recinto chegou ao carro e encontrou-o com um espelho partido, mas a animação não se ficou por aqui.

O documento revela que alguns polícias mais novos foram apanhados a injetar uma solução de sal de cozinha para evitar a ressaca no dia seguinte e um outro agente caiu num lamaçal, depois de urinar no pátio da sede da polícia, onde decorria a festa. Culminando esta noite para esquecer, a caixa registadora do grupo de agentes que organizou a festa foi assaltada, tendo sido subtraídas algumas centenas de euros.

O porta-voz pela polícia da Baixa Saxónia resume o sentimento sobre esta festa de Natal: "Estamos chocados".