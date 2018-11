Festa em navio acaba em naufrágio com mais de 20 mortos no Uganda

Hoje às 10:55 Facebook

Vinte e duas pessoas morreram e outras 60 continuam desaparecidas no Uganda, no naufrágio de um barco onde decorria uma festa no Lago Vitória, segundo a polícia local.

Cerca de 100 pessoas estavam a bordo da embarcação, a participar numa festa, quando o navio afundou devido ao mau tempo que atingiu o Lago Vitória, um dos grandes lagos africanos.

"Vinte e dois corpos foram encontrados e 26 pessoas foram resgatadas com vida", segundo Asuman Mugenyi, diretor de operações da polícia, citado pela agência France Presse.

A embarcação não afundou muito longe da costa, em Mutima, no distrito de Mukono, perto da capital, Kampala, que se localiza nas margens do Lago Vitória.

De acordo com a polícia, o mau tempo e a lotação do barco são as causas prováveis do acidente.

"O barco estava sobrecarregado e, infelizmente, as pessoas estavam bêbadas", disse o mesmo agente policial.

Segundo o governo local, uma "grande tempestade" atingiu a zona.

Pescadores de dois pequenos barcos aperceberam-se do naufrágio e tentaram socorrer as vítimas, mas acabaram também por morrer.

Segundo moradores da zona junto ao Lago Vitória, o barco era alugado com frequência para festas aos fins de semana.

As autoridades continuam as operações de resgate para tentar encontrar sobreviventes.

Cobrindo uma área de quase 70.000 km2, o Lago Vitória é aproximadamente do tamanho da Irlanda e é partilhado entre Tanzânia, Uganda e Quénia.