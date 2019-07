Fez ameaça falsa de bomba para tentar conquistar assistente de bordo

Hoje às 20:13 Facebook

Um homem sérvio confessou em tribunal ter feito uma ameaça falsa de bomba sobre um voo da Lufthansa, na última quinta-feira, depois de ter sido rejeitado por duas assistentes de bordo, que não quiseram jantar com ele.

O suspeito de 65 anos disse ter convidado duas assistentes de bordo para jantar, mas que estas recusaram. Segundo revela o "The Independent", terá ficado encantado particularmente com uma das mulheres e, para evitar que ela saísse de Belgrado de imediato, fez uma chamada, que motivou a evacuação do avião onde ela iria partir em direção a Frankfurt, na Alemanha.

130 passageiros e cinco membros da tripulação, que seguiam no voo LH 1411, saíram do avião e uma equipa de deteção de explosivos foi enviada para o local, constatando que se tratava de uma ameaça falsa. O homem foi encontrado e detido no dia seguinte, estando em prisão preventiva acusado de causar pânico e desordem.