Fez de conta que estava a rezar a Alá e ligou à polícia. Salvou 50 alunos

Um jovem de 13 anos ludibriou o homem que incendiou um autocarro com crianças em Itália e salvou 50 colegas de escola. Governo italiano considera-o um herói e quer atribuir-lhe a cidadania, por conta da casa.

O egípcio Ramy Shehata está a ser aclamado como herói, em Itália. A sagacidade do jovem de 13 anos salvou-lhe a vida, assim como a mais 50 alunos colegas de escola e três professores, que regressavam à escola, em Crema, no norte de Itália, após uma aula num ginásio, na quarta-feira.

Ao enganar o motorista, que ateou fogo ao autocarro, Ramy Shehata evitou uma tragédia, alertando e encaminhando a polícia para o que estava a suceder. O caso comoveu os italianos, ao ponto de Luigi di Maio, vice-primeiro-ministro italiano e líder do movimento "5 Estrelas", assumidamente anti-emigração, ter adiantado que ia pedir ao primeiro-ministro, Antonio Conte, a atribuição de cidadania italiana ao jovem egípcio, que chegou a Itália ainda bebé.

O desejo do vice-primeiro-ministro encaminha-se para a concretização. "O Ministério do Interior está pronto para custear e acelerar o processo de atribuição de cidadania ao nosso pequeno herói Ramy", informou, em comunicado. "A esperança é atribuir cidadania a Ramy e retirá-la ao motorista", acrescenta o texto, divulgado esta sexta-feira.

O condutor foi identificado como Ousseynou Sy, um italiano de origem senegalesa, de 47 anos. Tem cadastro por abuso sexual e por conduzir sob o efeito de drogas.

Ousseynou era funcionário de uma empresa de camionagem desde 2004. A companhia desconhecia que tinha cadastro e salienta que nunca teve reclamações sobre o comportamento do motorista que, na quarta-feira, e a pretexto de alertar para a situação dos refugiados no Mediterrâneo, sequestrou um autocarro com 51 alunos, com idades compreendidas entre os 11 e os 13 anos, e três professores.

Munido com uma faca, que foi encontrada nos destroços da viatura carbonizada, e uma arma de fogo, que nunca foi localizada, o motorista manietou dois dos professores e obrigou uma professora a derramar combustível no interior do veículo. Com um isqueiro na mão, manteve alunos e docentes sequestrados, sob ameaça de atear fogo.

Ousseynou Sy pediu os telefones a todos os passageiros e conduziu rumo a Milão. Ramy disse que não tinha e ajoelhou-se no autocarro, curvado sobre os braços, como se estivesse a rezar a Alá. Estava, no entanto, a contar ao pai, em árabe, pelo telefone bem dissimulado o que estava a acontecer.

"Apesar de estar de cabeça baixa conseguiu ver as placas sinalizadoras e dizer-nos exatamente onde ia o autocarro e onde estava", disse o porta-voz dos Carabinieri, a polícia nacional italiana, Marco Palmieri, resumindo o que se passou naquele autocarro. "O condutor regou o autocarro com petróleo e ameaçou fazê-lo explodir", contou. "Pediu os telefones a todos os alunos, mas um conseguiu escondê-lo e usou o aparelho para nos ligar", acrescentou.

Os Carabinieri levaram a denúncia a sério e correram para o local onde estaria o autocarro, nos arredores de Milão. "Enquanto alguns polícias negociavam com o motorista, outros partiram o vidro de trás do autocarro e conseguiram tirar os passageiros. Foi então que ele ateou fogo ao autocarro", acrescentou Palmieri.

Segundo o porta-voz dos Carabinieri a ação de Ramy "foi fundamental para o salvamento" de todos os passageiros a bordo do autocarro, 51 alunos, com idades entre os 11 e os 13 anos, e três professores.