Fez de noiva a pensar que era a fingir mas acabou casada com um desconhecido

Uma rapariga de 21 anos de Hong Kong garante ter sido enganada ao casar com um desconhecido quando pensava estar a ser testada para o seu novo emprego.

A jovem garante que lhe foi dito que teria de interpretar o papel de noiva na simulação de um casamento como parte do seu curso para ser organizadora de casamentos.

No entanto, durante a cerimónia a "noiva" e o homem que fez de noivo assinaram uma certidão de casamento autêntica, lê-se na BBC.

Quando descobriu que estava casada, a jovem denunciou o caso às autoridades de Hong Kong e pediu ajuda, mas a polícia disse não poder ajudar uma vez que não havia evidências de crime. Recorreu então à Federação de Sindicatos de Hong Kong (FTU).

"É uma nova forma fraudulenta de casamento", explicou um responsável da FTU. "Sinto-me desapontado e não consigo acreditar que isto aconteça na moderna [cidade] Hong Kong", disse Tong Kasmgyiu, citado pela BBC.

Em maio, a jovem de 21 anos, que não foi identificada, viu na rede social Facebook o anúncio de um curso de maquilhagem. Mas após concorrer, foi convencida pela empresa a mudar a sua candidatura para organização de casamentos.

Recebeu uma semana de formação em Hong Kong e disseram-lhe que teria de participar na simulação de um casamento na província chinesa de Fujian para passar no curso. Em julho, nesse casamento "simulado", assinou uma certidão de casamento real mas que a empresa lhe garantiu que não tinha valor legal, noticiou o "South China Morning Post".

Agora, a jovem continua casada e provavelmente terá de pedir o divórcio. Não é conhecido se o homem com quem casou entrou em Hong Kong.

"Esta jovem de 21 anos foi enganada quando não conhecia nada sobre as circunstâncias" do esquema, alertou Tong Kasmgyiu, da Federação de Sindicatos. "A sua maior perda é ficar com um casamento no seu registo e isso teve impacto psicológico".

Anualmente, a polícia de Hong Kong estima cerca de mil casos de casamentos "além fronteiras" fraudulentos.