Fez o que nunca foi feito: completou prova de Ironman aos 85 anos

Recorde invulgar: 3,8 quilómetros de natação, 180 quilómetros de ciclismo e 42,2 quilómetros de corrida ao longo de 16 horas, 53 minutos e 50 segundos. Hiromu Inada, 85 anos. Nunca ninguém fez algo assim.

Desde o sábado passado que o japonês se tornou a pessoa mais velha a cumprir o Campeonato Mundial de Ironman, desta feita no Hawai. Foi o vencedor e único participante na sua categoria, destinada a atletas com idades entre os 85 e 89 anos. "Estou muito feliz, é um sonho realizado. Até ao próximo ano!" - disse ao "Triatlon Notícias".

Começou a treinar triatlo com 69 anos. Cerca de 40 horas por semana. Um dia de descanso semanal, ao domingo. Uma média de 440 quilómetros entre as três modalidades. "O triatlo é especial, porque me permite desfrutar de três desportos. Mas não há nada como a sensação de ganhar".

Inada já tinha participado na prova em 2016, mas por tê-la cumprido já depois de 17 horas, não foi possível apurar-se como vencedor. Desta vez, foi a vez. Chegou em último lugar e venceu. E, sim, é possível realizar sonhos impensáveis. Aos 85 anos.