Fila para chegar ao topo do Evereste bate recorde e causa dois mortos

Mais de 200 alpinistas bateram o recorde de pessoas a subir, no mesmo dia, o ponto mais alto do Evereste.

Esta semana foi necessária mais paciência para conseguir tirar uma foto no topo do Monte Evereste do que para escalar a própria montanha.

Mais de 200 alpinistas chegaram ao topo da montanha, na quarta-feira, batendo o recorde do numero de subidas realizadas no mesmo dia.

"No Evereste, apesar do trânsito congestionado (aproximadamente 320 pessoas)", escreveu o alpinista Nirmal Purja, num "post" publicado no Facebook, na quinta-feira.

Os alpinistas formaram uma fila numa das passagens estreitas da colina, no ponto mais alto do planeta. Os alpinistas esperaram mais de duas horas para chegar ao topo, afirmou o ministro do turismo do Nepal, Gyanendra Shrestha, que deu conta das queixas das expedições.

Um norte-americano desmaiou no cume da montanha enquanto tirava uma foto. Apesar da ajuda para recuperar a consciência, Donald Lynn Cash acabou por falecer enquanto era transportado de volta, explicou Pasang Tenje Sherpa, da expedição "Pioneer Adventure".

Segundo o jornal espanhol "El País", foram dois os alpinistas a morrer depois de realizarem a subida. Além do norte-americano, foi registada também a morte da indiana Anjali Kulkarni. Ambos de 55 anos, morreram na descida, depois de chegarem ao cume.

Arun Trek, o organizador da expedição de Anjali Kulkarni, culpou o excesso de montanhistas, que atrasou a descida, pelo acidente, segundo a agência de notícias francesa AFP.

Esta sexta-feira foi relatada a morta de outros três alpinistas, dois deles de nacionalidade indiana, Kalpana Das, de 52 anos, e Nihal Bagwan, de 27 anos, que faleceram ao descerem o Evereste, depois de suportarem horas de congestionamento.

O terceiro, um austríaco de 65 anos, morreu numa rota menos movimentada que a nepalesa, segundo anunciou o organizador da expedição.