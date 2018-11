Filha de aristocrata e prostituta no Twitter: o drama que abala Inglaterra

Hoje às 19:17 Facebook

Lady Beth Douglas, com apenas 18 anos, morreu vítima de overdose, numa festa em Notting Hill, Inglaterra. Filha de uma das famílias mais ricas do país, o caso está a dar que falar em terras de Sua Majestade.

Apesar de o corpo ter sido encontrado em março, apenas agora foram dados a conhecer os detalhes da morte da jovem, filha do marquês de Queensberry. Morreu na casa de um traficante de droga, num dos mais caros bairros de Londres. Terá consumido uma elevada quantidade de droga, que se revelou fatal, um fado que começou a ser traçado ainda em criança.

Filha do décimo marquês de Queensberry, David Douglas, e da sua terceira mulher, a artista Hsueh-Chun Liao, tinha um futuro brilhante pela frente, mas tem tudo foi um conto de fadas. Ainda na infância conseguiu uma bolsa de estudo para música, devido ao seu talento para tocar violino, mas aos 13 anos começou a sofrer de problemas psicológicos que a levaram a ferir-se a ela própria.

Ao jornal "Daily Mail", fontes próximas da família garantem que a jovem começou a experimentar drogas aos 15 anos, quando deixou a música. Foi por essa altura que começou a consumir canábis e cocaína. Em 2016, foi mesmo internada numa clínica de desintoxicação, mas o tratamento não teve resultado.

Em dezembro desse mesmo ano, abriu uma conta no Twitter, chamada Goddess Candy, em que oferecia serviços sexuais. Um striptease podia render mais de 500 euros e uma peça de roupa interior foi vendida por mais de 30 euros. Ainda assim, o dinheiro não chegava para pagar as despesas com a droga e a jovem passou a frequentar bares de Londres à procura de clientes, levando mesmo os homens para a casa que dividia com o namorado.

O namorado que não ajudou e a maldição da família

Jenan Karagoli, de 21 anos, era o namorado de Beth quando esta morreu. Foi o ele que a encontrou morta, com marcas de seringas nos braços. Pouco depois do funeral, o pai de Beth, com 88 anos, confrontou o rapaz, acusando-o de ser responsável pela morte da filha.

Seguno o "Telegraph", o rapaz admitiu que podia ter feito mais para a ajudar. "Eu acredito que podia ter feito algo, mas estava muito drogado", explicou. David Douglas desde cedo que criticou as autoridades pela falta de interesse em identificar o traficante que terá fornecido a droga que a a filha consumiu.

A morte da jovem, que era tratada por Ling Ling pelos amigos e familiares mais próximos, é mais um caso fatal no seio da família. Em 2009, Lord Milo Douglas, terceiro filho de David Douglas, suicidou-se, aos 34 anos, depois de lutar vários anos contra problemas de depressão.