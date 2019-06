Filha de Trump tentou meter-se em conversa e Lagarde não fez boa cara

Hoje às 15:42 Facebook

A filha de Donald Trump, Ivanka, acompanhou o pai, presidente dos EUA, à conferência do G20, que decorreu este fim de semana no Japão.

A conta oficial de Instagram do Palácio do Eliseu, de França, mostrou, através dos "Instastories", alguns dos momentos do encontro entre líderes mundiais. Um desses momentos tornou-se inesperadamente viral. Isto porque num dos vídeos partilhados se vê Ivanka Trump a tentar participar numa conversa entre Christine Lagarde, diretora-geral do FMI, Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido, Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, e Emmanuel Macron, presidente da França.

Enquanto os líderes falam entre si, Ivanka vai ouvindo até decidir intervir e falar diretamente com Theresa May. É nesse momento que Lagarde faz uma expressão que se tornou viral nas redes sociais, depois de o vídeo ter sido partilhado no Twitter. As reações, claro, não se fizeram esperar.

A publicação do vídeo na página do Twitter do jornalista da BBC Parham Ghobadi‏ já tem mais de sete milhões de visualizações, mais de 13 mil partilhas e 37 mil "likes".