Filho de dador de esperma correu os EUA para descobrir os 32 meios-irmãos

Hoje às 18:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Eli Baden-Lasar foi concebido com recurso a doação de esperma. Durante quase um ano, deu a volta aos Estados Unidos para descobrir os 32 meios-irmãos que até então não sabia que tinha. No fim, publicou um trabalho fotográfico na "The New York Times Magazine".

Eli cresceu com duas mães e uma irmã. Soube, desde novo, ser filho de um dador de esperma anónimo. Aos 19 anos, num acampamento para crianças e jovens filhos de pais do mesmo sexo, descobriu que algumas pessoas com quem partilhava o espaço tinham recorrido a testes de ADN e a um registo para membros da família para chegarem até aos dadores ou irmãos perdidos pelo mundo. Teria também Eli mais família por descobrir, para além do homem que lhe permitiu a existência?

Foi para encontrar resposta a essa e outras perguntas que o jovem fotógafo se lançou numa missão de um ano que o levou, inacreditavelmente, à descoberta de 32 meios-irmãos, todos eles concebidos pelo mesmo pai biológico, que estaria na casa dos 20 quando se propôs a doar gâmetas, num centro para o efeito, na Califórnia.

A história é contada este sábado pela "The New York Times Magazine", que, aliciada pelo projeto pessoal de Elo Baden-Lasar, traz os retratos de todos os meios-irmãos, captados pelo jovem de 20 anos.

Todas essas pessoas com quem o norte-americano partilha os genes estavam geograficamente espalhadas pelos EUA. São homens e mulheres, com idades variantes entre os 4 e os 22 anos. Eli foi a 16 Estados para encontrá-los. Conheceu-os com tempo e fotografou-os quando achou que fazia sentido. Em alguns casos, passaram-se dias antes que se sentisse à vontade para dar o clique. Todos passaram a saber uns dos outros, alguns tornaram-se amigos, partilhando agora um chat comum de irmãos.