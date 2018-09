Filho de ex-Presidente da Guiné-Conacri acusado de escravizar jovem no Texas

Hoje às 08:37 Facebook

Mohamed Touré, filho do primeiro Presidente da Guiné-Conacri, e a sua mulher enfrentam até 30 anos de prisão nos Estados Unidos, se forem condenados por terem escravizado uma jovem durante 16 anos no Texas, Estados Unidos.

Mohamed Touré e Denise Cros-Touré foram acusados na quarta-feira de cinco acusações, incluindo trabalho forçado e abrigo ilegal de estrangeiros para benefício financeiro.

As acusações são negadas pelo advogado do casal, Scott Palmer, que descreveu as provas como "frágeis".

"Isto vem sobretudo de uma fonte, que tem muitas razões para mentir", afirmou, garantindo que Touré e a sua mulher planeavam fazer regressar a suposta vítima à Guiné.

Mohamed Touré é filho de Ahmed Sékou Touré, primeiro Presidente da Guiné-Conacri (1958-1984).

Touré e a mulher trouxeram a vítima da sua aldeia guineense em janeiro de 2000 para trabalhar em casa, numa área rica de Southlake, no estado do Texas.

A jovem teve que "cozinhar, limpar, lavar a roupa, jardinar, pintar" e cuidar dos cinco filhos do casal, segundo o Departamento de Justiça dos EUA.

O casal é acusado de confiscar o passaporte da vítima, que permaneceu ilegalmente nos Estados Unidos a partir do momento em que o seu visto expirou. O casal isolou-a da família e terá cometido abusos físicos e psicológicos sobre a jovem.

A vítima acabou por escapar em 2016 com a ajuda de ex-vizinhos.