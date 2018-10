Filmou mulher a cair do sétimo andar sem a ajudar e foi condenada a prisão

Hoje às 17:13 Facebook

Uma mulher do Kuwait foi condenada a 20 meses de prisão depois de ter rejeitado socorro à empregada que caiu da janela do sétimo andar. Em vez de prestar ajuda à mulher em apuros, a condenada pegou num telefone e filmou o momento da queda.

As autoridades do Kuwait detiveram, no início de abril, uma mulher por ter filmado uma alegada tentativa de suicídio da sua empregada, sem mostrar qualquer esforço no sentido de a tentar resgatar. A mulher foi julgada e condenada agora a 20 meses de prisão.

De acordo com o jornal "al-Seyassah", a mulher filmou a vítima - de nacionalidade etíope - a cair do sétimo andar de um prédio para cima de um toldo de metal e publicou o vídeo nas redes sociais.

Mais tarde, já no hospital, a empregada, de acordo com o jornal "Alamba", desmentiu a tentativa de suicídio. "Não tentei suicidar-me. Estava a fugir dela", garantiu.

O vídeo de 12 segundos - que o JN não divulga devido ao seu conteúdo chocante - mostra a empregada do lado de fora do edifício, agarrada por uma mão à borda da janela, enquanto chora e pede ajuda. Ao mesmo tempo, a mulher que segura na câmara, sem nenhuma atitude tomar, diz à vítima "Maluca, volta para dentro".