Fingiu ter cancro terminal e recebeu quase 35 mil euros em doações

A doença de Lucy Wieland sensibilizou centenas de pessoas na Austrália. Através de um site de angariação de fundos para a luta contra um cancro terminal conseguiu quase 35 mil euros. Mas o que aquelas pessoas não sabiam é que Lucy estava, afinal, em perfeitas condições de saúde.

Tem 27 anos e vive em Douglas, Townsville, na Austrália. Surpreendeu toda a gente quando contou que tinha um cancro dos ovários de grau cinco. Foi internada no hospital, rapou o cabelo e alegou ter menos de um ano de vida.

Criou uma página do GoFundMe - uma plataforma de crowdfunding para angariar dinheiro para diversas causas - e recebeu mensagens de apoio e doações de centenas de pessoas. Lucy recebeu quase 35 mil euros. Publicou na conta de Instagram fotografias e vídeos com a cabeça rapada no hospital e escreveu sobre a doença num blogue.

Ninguém sabia que o cancro de Lucy era falso. Ou quase ninguém. Até que uma pessoa, não identificada na comunicação social, a denunciou às autoridades. Lucy Wieland foi detida e acusada de fraude. Foi-lhe concedida fiança depois de ter comparecido no tribunal de Townsville na quinta-feira, mas vai voltar no dia 13 de dezembro para uma audiência.

As autoridades estão a investigar o que aconteceu ao dinheiro e querem falar com todas as pessoas que fizeram doações.

A página do GoFundMe, a conta de Instagram e o blogue de Lucy foram desativados.