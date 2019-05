Fisiculturista arrisca a vida ao injetar "óleo" para aumentar os músculos

JN Hoje às 12:51 Facebook

O brasileiro Valdir Segato coloca-se constantemente em risco de vida ao injetar uma substância maioritariamente composta por óleo, para ter a forma física que deseja sem fazer exercício.

Valdir Segato, de São Paulo, injeta-se com synthol, uma substância composta por óleo (85%), analgésicos e álcool benzílico, que quando injetado nos músculos tem o efeito de aumentar o volume de forma imediata.

Para conseguir a forma física pretendida, o fisiculturista brasileiro, com perto de 50 anos, injeta a substância nos braços, peitorais e costas e, apesar de ter sido alertado há três anos dos riscos para a saúde, não deixou de recorrer ao synthol, lê-se no jornal inglês "Daily Mail".

De acordo com a Europe PubMed Central, "os efeitos secundários do synthol são diversos. Pode causar lesões nervosas, embolia pulmonar, oclusão da artéria pulmonar, enfarte do miocárdio, derrame cerebral e complicações infecciosas". A longo prazo este procedimento pode até levar à amputação.

Inspirado no físico de Arnold Schwarzenegger e de personagens fictícias como o "Hulk", Valdir Segato sente-se orgulhoso por ser conhecido localmente como "o monstro" e intitula-se nas redes sociais como "Valdir Synthol".

Antes de se tornar viciado em fisiculturismo, era toxicodependente. "Envolvi-me nas drogas e comecei a perder peso, porque tu não comes, tu levas uma vida errada", disse Valdir Segato. Após deixar as drogas começou a ir ao ginásio, no entanto, queria efeitos mais extremos e imediatos do que aqueles que estava a conseguir. Foi então que se "viciou" no synthol.