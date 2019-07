Fogo posto em estúdio de animação no Japão faz 10 mortos e 40 feridos

Hoje às 08:23 Facebook

Pelo menos dez pessoas morreram e cerca de 40 ficaram feridas, esta quinta-feira, num incêndio que se suspeita ter origem criminosa, num estúdio de animação na cidade japonesa de Quioto.

De acordo com o jornal "Japan Today", que avançou a notícia e cita fontes oficiais, o suspeito de ter incendiado o local também ficou ferido e foi transportado para o hospital.

O fogo terá começado por volta das 10.30 horas locais (2.30 em Portugal continental) num edifício da Kyoto Animation, que produz séries de animação para televisão.

As chamas deflagraram no prédio de três andares depois de o homem ter espalhado um líquido não identificado que provocou o incêndio, confirmaram fontes da polícia e dos bombeiros de Quioto. Segundo as autoridades, estavam mais de 70 pessoas no edifício.

A Kyoto Animation, mais conhecida como KyoAni, foi fundada em 1981 como um estúdio de produção de animação e de banda desenhada, e é conhecida por histórias de grande sucesso, casos de "Lucky Star", "K-On!" E "Haruhi Suzumiya".