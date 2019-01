Fogueira gigante de ano novo provocou caos em cidade holandesa

Hoje às 11:33 Facebook

Os festejos de ano novo na localidade holandesa de Scheveningen, em Haia, terminaram com os bombeiros a terem de apagar dezenas de fogos em mato e casas, depois de vento muito forte vindo do mar ter espalhado material incandescente da tradicional fogueira, que todos os anos é acesa na praia.

Todos os anos, Scheveningen entra em disputa com uma localidade vizinha sobre a altura da fogueira de ano novo, que este ano chegou a cerca de 50 metros. O problema nos festejos da chegada de 2019 é que o novo ano trouxe vento forte, que espalhou cinza quente e faúlhas pela região.

No total, os bombeiros receberam 3150 chamadas entre as 18 horas de 31 de dezembro e as 2 horas desta terça-feira.

O corpo de intervenção da polícia teve de atuar, já que a população queria continuar a celebrar e a ver o fogo, não dando espaço aos bombeiros para apagarem as dezenas de focos de incêndio. Alguns edifícios foram molhados para evitar que ardessem, revelam meios de comunicação locais.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver pequenos tornados na praia de Scheveningen ​​​​​​.