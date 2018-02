Foguetão Falcon Heavy parte para o espaço com automóvel a bordo

Hoje às 08:32 Facebook

O foguetão gigante Falcon Heavy, com o qual a empresa privada SpaceX espera realizar missões para Marte no futuro, vai descolar esta terça-feira no Cabo Canaveral (Florida), nos Estados Unidos, para uma viagem de teste com um carro a bordo.

O presidente da SpaceX, Elon Musk, que também dirige a empresa de automóveis Tesla, confirmou na sua conta no Twitter que "todos os sistemas têm uma luz verde para o lançamento".

Esta viagem serve para testar se o Falcon Heavy, com 70 metros de altura e capaz de transportar mais de 66 toneladas, pode ser usado para transportar carga para o espaço.

Um carro elétrico da Tesla, vermelho, será a carga que o Falcon Heavy deixará numa órbita próxima de Marte se a missão decorrer como planeado.

O último teste antes do lançamento ocorreu no dia 24 de janeiro, foi bem-sucedido e consistiu na ignição dos 27 motores do foguetão simultaneamente.

Este é um dos lançamentos mais esperados desde as missões Apollo (1961-1972) que levaram o homem para a lua, tanto que os bilhetes foram colocados à venda e são esperadas milhares de pessoas no Cabo Canaveral.

O objetivo da empresa SpaceX é usar o foguetão gigante para transportar satélites mais pesados para o espaço e até, no futuro, seres humanos, graças à sua potência e capacidade apenas superados pela aeronave Saturn V, que atuou nas missões Apollo nas décadas de 60 e 70.

O Falcon Heavy viajará para o espaço a uma velocidade de 11 quilómetros por segundo.