Foi "por medo" que Israel prendeu Ahed Tamimi, o anjo da resistência palestiniana

Ahed Tamimi é um rosto bem conhecido das autoridades israelitas. Há vários anos que se tornaram virais as imagens da jovem palestiniana a enfrentar os soldados que fazem guarda na pequena aldeia de Nabi Salih. Foi detida em dezembro e vai ser julgada à porta fechada, escondida da comunidade internacional. O "Jornal de Notícias" descobriu a advogada da jovem ativista, que dá conta dos verdadeiros motivos da detenção.

"Foi por medo, por recear a projeção internacional, que Israel a prendeu", conta Gaby Lasky. Num contacto telefónico, a partir de Telavive, a advogada israelita recordou a história que fez a fama de Ahed e que tanto incomoda Israel.

Em dezembro, a jovem - agora com 17 anos - foi filmada perto de casa a bater em dois soldados israelitas. O vídeo começou a circular no YouTube e rapidamente se propagou pelo mundo. Através das redes sociais, as imagens tornam-se virais e criaram um ícone.

"Os soldados envolvidos não apresentaram queixa e só alguns dias depois é que a detiveram", argumenta Gaby Lasky. "Entraram em casa, às quatro da manhã, e levaram-na. Encenaram, filmaram a detenção e entregaram as imagens aos jornais. Faz tudo parte de uma mensagem para que os jovens não protestem mais contra a ocupação ilegal de Israel", garante a advogada.

História de resistência familiar

Ahed Tamimi tem um ar angelical; cabelos loiros e encaracolados e olhos azuis brilhantes num rosto claro. Mas foi pela força e tenacidade que ficou conhecida em todo o mundo.

Cresceu numa família com um historial de luta contra o exército israelita em Nabi Salih, uma pequena aldeia com pouco mais de 500 habitantes a cerca de 20 quilómetros de Ramallah, cidade-sede da Autoridade Nacional Palestiniana, o órgão de governo da Palestina.

O pai, Bassem al-Tamimi, é um conhecido ativista que foi detido várias vezes, acusado de encorajar protestos violentos contra os israelitas. A mãe foi encarcerada no dia seguinte à detenção da filha, acusada de incitamento depois de visitá-la na prisão.

No mesmo dia da detenção, o primo mais velho de Ahed foi atingido por uma bala de borracha na cabeça. Em coma induzido, ainda recupera dos ferimentos.

A revolta contra o que considera ser uma ocupação faz parte de Ahed, que se tornou conhecida mundialmente ao enfrentar um soldado com o dobro do tamanho, em 2012, perante a detenção do irmão mais velho. Ahed tinha 11 anos. A Turquia atribuiu-lhe o Prémio Handala para a Coragem e recebeu-o das mãos do então primeiro-ministro, Recep Tayiip Erdogan, atual presidente turco.

Presente em vários protestos na região, já viajou para fora da Palestina, ao cuidado de organizações não governamentais. "O passado faz dela uma rapariga muito forte. E, como a mãe foi presa na mesma altura, pode vê-la quase todos os dias, o que tem ajudado", conta a advogada.

O julgamento já sofreu vários atrasos, o último dos quais na passada terça-feira, quando as autoridades judiciais de Israel decidiram por uma nova data: 11 de março.

"A acusação conta mais de 40 testemunhas, que podem arrastar o julgamento por vários meses", explica a advogada, condenando a forma como o processo tem sido conduzido.

"Não podemos esperar que seja muito justo porque, em primeiro lugar, está a decorrer num tribunal militar. Depois, e para evitar a exposição pública, estão a realizar as audiências à porta fechada, para obstar a que sejam acompanhadas pela imprensa internacional".

Ahed é acusada de 12 crimes e pode enfrentar uma pena de prisão entre os 12 e os 14 anos. E vai ter de aguardar o desenrolar do processo atrás das grades, porque um juiz militar israelita considerou que "a gravidade dos factos de que é acusada não oferece alternativa à detenção até ao final do processo".

A prima de Ahed, Nour Tamimi, que também esteve detida, contou ao jornal norte-americano "The Washington Post" o que tiveram que enfrentar na cadeia. "Fomos muito mal tratadas. Depois de detida, levaram a Ahed para uma cave e interrogaram-na durante horas, sem direito a advogado ou à presença dos pais".

Anat Berko, deputada do Likud, partido do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, já tinha avisado, em declarações à BBC: "Agora que ela está na prisão, acho que vai pagar um preço. E vai ser um preço alto."

O caso de Tamimi tem sido usado pela Amnistia Internacional (AI) para denunciar a violência contra as crianças palestinianas. O número de menores detidos supera as três centenas. "Nada que Ahed Tamimi tenha feito pode justificar a detenção contínua de uma menina de 16 anos. As autoridades israelitas devem libertá-la urgentemente", instou Madgalena Mughrabi, diretora adjunta da AI para Médio Oriente e Norte de África, em comunicado emitido a meio de janeiro, antes de Ahed completar 17 anos. Celebrados na prisão, à espera de um julgamento que parece interminável.