Força Aérea atenta ao plano para invadir a Área 51 e "ver os aliens"

Hoje às 12:04 Facebook

Twitter

Partilhar

É um dos locais mais misteriosos dos EUA, associado a mitos e teorias da conspiração. Para muitos, a Área 51, no Estado do Nevada, é o local onde os governos norte-americanos guardam tecnologia extraterrestre e, para os mais ferrenhos, até vida alienígena. No início do mês, foi criado um evento que propõe uma invasão ao local. Já mais de um milhão de pessoas responderam que vão e as autoridades foram obrigadas a reagir.

O evento está agendado para dia 20 de setembro e o ponto de encontro é a o "Alien Centre Tourism". "Se corrermos como o Naruto, podemos ser mais rápidos do que as balas. Vamos ver os extraterrestres", pode ler-se no evento, que conta já com a confirmação de mais de um milhão de utilizadores e vários milhares de interessados.

No topo da página, um utilizador, identificado como Jackson Barnes, publicou uma imagem em que é possível ver uma espécie de plano para invadir o local.

No final da publicação, Barnes deixa um esclarecimento. "Olá Governo norte-americano. Isto é uma piada e não pretendo seguir com este plano. Só achei que isto seria engraçado".

A verdade é que o evento rapidamente se tornou popular e chamou a atenção dos amantes de teorias da conspiração. Mas não só. Fruto de toda a atenção, a Força Aérea dos EUA reagiu. É que a Área 51 está localizada na base de Nellis, a norte de Las Vegas, onde são realizados treinos militares.

"Qualquer tentativa ilegal para entrar nesta área é totalmente desaconselhável", disse, ao jornal "The New York Times", fonte da Força Aérea. Ao portal "NPR", um porta-voz desta força confirmou que "as autoridades estão atentas ao evento que surgiu nas redes sociais".

Quartos nas localidades mais próximas

Tal como acontece com qualquer evento que surge nas redes sociais, a primeira pergunta a ser feita é se todas as pessoas que dizem que vão irão mesmo marcar presença. Mesmo sendo difícil acreditar que mais de um milhão de pessoas vão estar no local, há já alguns hotéis com reservas para esse dia.

"Sim, isto é uma piada. Mas, aparentemente, há pessoas interessadas em confirmar a piada", disse, à "NPR", Connie West, um dos proprietários do alojamento Little A'Le'Inn. A hospedagem está localizada a cerca de 100 quilómetros da Área 51 e, desde que o evento foi criado, o telefone não para de tocar.

Os dez quartos de que dispõe já estão reservados e o pedaço de terra que tem em frente à hospedagem vai ser alugado para campismo, por cerca de 10 euros a noite. "Acho estúpido as pessoas pensarem que vão conseguir entrar. Mas eu vou capitalizar com isso", referiu o proprietário.