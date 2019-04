Avião português entrou 500 metros no espaço aéreo da Finlândia

JN Hoje às 19:06 Facebook

Uma aeronave portuguesa entrou inadvertidamente no espaço aéreo da Finlândia, na segunda-feira ao final da manhã, confirmou a Força Aérea em comunicado.

Segundo a Força Aérea Portuguesa (FAP), o aparelho em questão está destacado na Polónia no âmbito da operação Assurance Measures da NATO.

"A missão decorria no Mar Báltico, entre a Estónia e a Finlândia, quando a tripulação do P-3C CUP+ efetuou uma correção de rumo e não conseguiu evitar que o raio de volta ultrapassasse em cerca de 0,3 milhas náuticas (500 metros) o limite do espaço aéreo daquele país", lê-se no comunicado divulgado esta terça-feira.

"A Força Aérea lamenta o sucedido e esclarece que não se tratou de uma ação premeditada, tendo esta sido consequência de uma manobra em voo", sublinha a força nacional.

"Esta informação foi transmitida às autoridades finlandesas", conclui a FAP.

Este esclarecimento surge na sequência da denúncia do Ministério da Defesa da Finlândia, feita esta terça-feira, de que um avião de vigilância português violou o seu espaço aéreo.

Uma porta-voz da Defesa finlandesa, Niina Hyrsky, disse à imprensa que o incidente ocorreu na segunda-feira, às 06 horas, a sudoeste da capital, Helsínquia.

O ministro da Defesa Nacional disse que a Força Aérea Portuguesa e as autoridades finlandesas estavam a investigar em conjunto a violação do espaço aéreo daquele país nórdico por um avião de vigilância português.

"A Finlândia é um país amigo e naturalmente que, se há qualquer dificuldade, qualquer problema, nós investigamos o assunto em conjunto", referiu João Gomes Cravinho aos jornalistas, à margem de uma conferência em Faro.

A Finlândia não é membro da NATO.