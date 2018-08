Forças governamentais sírias já controlam 60% do país

04 Maio 2018 às 14:49 Facebook

Twitter

As forças leais ao Presidente sírio Bashar al-Assad já controlam 60,2% do território do país após os últimos avanços, cerca de 111.440 dos seus 180 mil quilómetros quadrados, informou esta sexta-feira o Observatório sírio de direitos humanos (OSDH).

As forças governamentais retomaram aos rebeldes, desde o início de 2017, várias zonas dos arredores de Damasco e nas províncias de Hama e Homs, no centro do país, por avanços militares ou por acordos de retirada dos grupos rebeldes.

As Forças Democráticas Sírias (FDS), aliança liderada pelos curdos e apoiada pelos Estados Unidos no combate às forças 'jihadistas', controlam 26,7% do país, que corresponde aos territórios entre o vale do Eufrates e as zonas fronteiriças com o Iraque e Turquia, no nordeste.

As milícias rebeldes e as fações islamitas que combatem contra as forças de Al-Assad perderam território e atualmente têm em seu poder 6,2% da superfície da Síria, na maioria repartido na província de Idleb e parte de Alepo, no norte, e parte de Deraa, no sul.

As tropas apoiadas pela Turquia dominam 2% do território, numa franja fronteiriça no noroeste do país, de onde avançaram desde o início de 2017 após a ofensiva militar de Ancara que expulsou da zona de Afrine as milícias curdas integradas nas FDS.

O grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI) controla cerca de 3% da Síria, em particular nas zonas desérticas junto à fronteira iraquiana, para além de pequenos enclaves no campo de refugiados de Al Yarmuk, no sul de Damasco, e nas províncias meridionais de Deraa e Al Quneitra, onde atua o Exército de Jaled bin Walid, filial do EI.

Os restantes 1,9% do território estão na posse de fações rebeldes apoiadas pelos Estados Unidos, numa zona desértica na fronteira da Síria com o Iraque e Jordânia.