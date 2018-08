Formalizada candidatura de Lula da Silva às presidenciais do Brasil

Hoje às 21:54 Facebook

O Partido dos Trabalhadores (PT) formalizou esta quarta-feira a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às 17:25 locais (21:25 em Lisboa), junto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

A informação consta na página de Lula da Silva na rede social 'twitter'.

Pouco antes das 14 horas (18 horas em Portugal continental), centenas de militantes começaram a organizar-se numa marcha em direção ao TSE.

Foram colocadas faixas em frente do tribunal eleitoral brasileiro por militantes do PT e integrantes de grupos como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) e organizações quilombolas (descendentes de negros que foram escravizados no Brasil).

Lula da Silva, de 72 anos, é o favorito em todas as sondagens de intenção de voto para as presidenciais do Brasil, que se realizam em outubro, arrecadando cerca de um terço das intenções de voto, o dobro de qualquer outro candidato.

O antigo Presidente está preso após ser condenado em duas instâncias da Justiça brasileira, num processo em que é acusado de ter recebido um apartamento de luxo na cidade litoral do Guarujá como suborno da construtora OAS, em troca de favorecer contratos desta empresa com a petrolífera estatal Petrobras.

Este processo ainda não terminou, uma vez que estão pendentes recursos apresentados pelos advogados de Lula da Silva em tribunais superiores.