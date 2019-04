Forte explosão e tiros no centro de Cabul

Hoje às 10:53 Facebook

Uma forte explosão e tiros ouviram-se este sábado no centro de Cabul, capital do Afeganistão, perto do Ministério da Comunicação.

"Cerca das 11.40 horas (8.10 horas em Portugal continental) uma explosão foi ouvida perto do Ministério da Comunicação e tiros esporádicos foram igualmente ouvidos na zona", declarou o porta-voz do Ministério do Interior, Nasrat Rahimi, citado pela agência France Presse.

Mais de 30 minutos após a explosão, foram ouvidos tiros com intermitência.

A zona atingida foi isolada pelas forças de segurança.

Não foi fornecida qualquer informação sobre eventuais vítimas.

A explosão, que não foi reivindicada até ao momento, surge depois do adiamento sem data, no último minuto, de uma reunião entre talibãs e representantes do Governo afegão, inicialmente prevista para o fim de semana, no Qatar.

Os talibãs anunciaram na semana passada o início da ofensiva de primavera. Ataques mortais foram registados em várias províncias do Afeganistão.

O braço afegão do grupo extremista Estado Islâmico cometeu também, no passado, vários ataques com vítimas mortais, em Cabul.