Forte sismo atinge Golfo da Califórnia

Hoje às 16:51, atualizado às 17:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Um sismo magnitude 6,3 atingiu, esta sexta-feira à tarde, o Golfo da Califórnia, no México.

Segundo o Instituto Geológico dos EUA, o epicentro do sismo foi registado no mar de Cortez, no oceano Pacífico, às 10.17 horas locais (16.17 horas em Portugal continental), 78 quilómetros a nordeste da cidade mexicana de Loreto, à profundidade de 10 quilómetros.

"Com a ocorrência do sismo a norte de Loreto, no Estado da Baixa Califórnia do Sul, Proteção Civil e autoridades locais ativaram protocolos de monitorização. Até ao momento, não foram reportados casos de pessoas afetadas ou de danos materiais", escreveu o presidente do México, Enrique Peña Nieto, na rede social Twitter.