Forte temporal provoca 13 mortos em Angola

Hoje às 16:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos 13 pessoas morreram, entre as quais quatro crianças, e dezenas de residências ficaram danificadas na sequência de um temporal que assolou no sábado o litoral da província angolana de Benguela, noticia este domingo a imprensa local.

Segundo um porta-voz da polícia, a intensa chuva atingiu sobretudo vários bairros da vila de Catumbela, destruindo casas, que soterraram várias pessoas, enquanto outras foram arrastadas pelas fortes enxurradas.

Citado pelo Jornal de Angola, o administrador municipal da Catumbela, Julião de Almeida, referiu que entre os mortos estão quatro crianças, cujos corpos já foram recuperados pelas autoridades e que se encontram na morgue local.

No entanto, as buscas prosseguem em todos os bairros e nas valas de drenagem que se encontram cobertas com lama e lixo.

Na cidade de Benguela, capital da província homónima, o administrador local, Carlos Guardado, indicou ter sido encontrado um corpo numa vala do bairro da Canequetela, adiantando que prosseguem também as operações de busca e salvamento.

"Estamos ainda a fazer o balanço dos danos, mas já registámos 18 árvores tombadas devido ao forte vento que se fez sentir durante a noite e seis residências ficaram sem coberturas no bairro do Liro", referiu o administrador.

Carlos Guardado deu ainda conta de inúmeros amontoados de lixo e de outros resíduos depositados nalguns pontos da cidade e na própria baía, após terem sido colhidos pelas enxurradas nas encostas dos morros onde se situam os bairros mais desfavorecidos.

A construção anárquica de residências precárias em zonas de risco tem sido apontada pelas autoridades locais como uma das causas para os elevados danos humanos e materiais que se registam na época de chuvas.