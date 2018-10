França abre investigação nacional a caso de bebés sem braços

Hoje às 09:16 Facebook

O diretor-geral da agência de saúde pública francesa, François Bourdillon, anunciou, esta quarta-feira, uma investigação em toda a França sobre o caso de bebés nascidos sem mãos, braços ou antebraços.

O responsável acrescentou que os resultados desta investigação são esperados dentro de cerca de três meses.

A investigação concentra-se, em primeiro lugar, no departamento de Ain, onde foram identificados 11 casos suspeitos de crianças nascidas entre 2000 e 2014 com uma malformação nos braços. Estes casos fazem subir para 18 o número total neste departamento nos últimos 15 anos.

Segundo a agência de saúde pública francesa, entre 2000 e 2008 foram identificados no departamento de Ain sete casos suspeitos de bebés aos quais faltava um braço, antebraço, mão ou alguns dedos, sem outra malformação destacável associada, anomalias cromossómicas ou comportamentos de risco dos pais, como a ingestão de drogas ou álcool.

"Começámos com o departamento de Ain, vamos terminar no próximo mês a região de Rhône-Alpes e vamos cobrir todo o território", explicou François Bourdillon.

"Nada será escondido", assegurou.

Dois outros grupos de vários bebés com malformações foram observados no Loire (três entre 2007 e 2008) e na Bretanha (quatro entre 2011 e 2013).

As causas podem ser genéticas, relacionadas restrições físicas ou com substâncias tóxicas (alimentos, meio ambiente, até mesmo medicamentos como é o caso da talidomida, antináuseas que deu origem a milhares de crianças sem braços entre 1957 e 1962).

Segundo alguns ecologistas, os agrotóxicos podem ser a causa de malformações, mesmo que não haja evidências científicas.

Numa informação apresentada a 04 de outubro, a agência realçou que nenhum fator ambiental se revelou como causa provável.

O alerta ocorreu no início do mês, após o aviso da associação Remera, que tem registo de crianças com malformações na região de Ródano-Alpes, na zona este de França.