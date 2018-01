França que cobrar imposto aos camiões que passam no país

Hoje às 09:46 Facebook

O governo francês está a elaborar a criação de um imposto à circulação de camiões, incluindo estrangeiros, para procurar financiamento que contribua para a manutenção das infraestruturas rodoviárias.

Segundo a ministra dos Transportes francesa, o Executivo espera arrecadar 550 milhões de euros por ano com a nova medida que pretende ser uma alternativa à "ecotaxa" que foi concebida para os camiões que utilizavam as estradas sem custos para os automobilistas e que acabou por ser abandonada em 2013 após protestos, sobretudo na região da Bretanha.

A ministra dos Transportes, Elisabeth Borne, entrevistada pelo jornal económico "Les Echos" reafirma que a circulação de camiões em território francês deve contribuir para o financiamento de infraestruturas.

O projeto de lei que deve ser submetido ao Parlamento na primavera prevê a aplicação de um imposto em vez do pagamento de portagens "em certas vias interurbanas", por ser uma "solução mais simples".

Por outro lado, Borne adiantou que a mesma lei prevê a introdução de um dispositivo que vai facilitar a aplicação de portagens urbanas.

"Atualmente, a legislação já permite essa possibilidade às autarquias, mas só com caráter experimental e durante três anos - um período demasiado curto tendo em conta os investimentos que são necessários fazer", acrescentou a ministra.

Em França, ainda não foram implementadas as portagens urbanas, como as que já existem em Londres e Milão, que têm contado com a oposição dos autarcas, nomeadamente a presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, que considera que o pagamento "favorece a segregação social".