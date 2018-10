França quer repatriar filhos de radicais islâmicos franceses

Hoje às 14:38 Facebook

A França anunciou, esta quarta-feira, querer repatriar uma parte das cerca de 150 crianças filhos de radicais islâmicos franceses registadas na Síria nas zonas controladas pelos curdos.

"Vamos repatriá-los desde que as mães estejam de acordo. Começámos a ver como é que as coisas podem ser feitas", declarou uma fonte francesa que não quis ser identificada.

Aquelas crianças, retidas no norte da Síria com as suas mães em campos geridos pelos militares curdos desde a queda do grupo extremista Estado Islâmico (EI) em 2017, foram assinaladas no local ou pelas famílias em França.

Apenas uma parte, no entanto, foi identificada e localizada com precisão, nas zonas curdas, abrindo caminho a um repatriamento, adiantou a mesma fonte, sem indicar números.

As crianças têm na maioria menos de seis anos e, portanto, nasceram na Síria, onde as mães ficarão, sublinhou.

Como muitos países ocidentais, que não desejam ver regressar 'jihadistas', a França exclui qualquer retorno dos adultos, os combatentes ou as suas mulheres, considerados militantes do EI, o que contraria os advogados que representam as famílias em França.

"Os que cometeram crimes no Iraque e na Síria devem ser julgados no Iraque e na Síria", insiste o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

"A exceção são os menores, cuja situação será analisada caso a caso. Há o dever particular de salvaguardar o superior interesse da criança", adianta.

Contudo, o repatriamento poderá ser complicado, dado que o Curdistão sírio não é um Estado reconhecido pela comunidade internacional e Paris não tem relações diplomáticas com Damasco.

"A França deixa estas mulheres sozinhas face à escolha desumana de se separarem dos seus filhos. Como são tudo o que lhes resta, é possível que apenas uma minoria aceite separar-se deles", considerou em declarações à agência France Presse Bruno Vinay, advogado de Emilie Konig, a mais conhecida das detidas francesas junto dos curdos.

"É escandaloso e hipócrita da parte do governo francês", adiantou.

No total, cerca de 40 famílias, mães e crianças, foram assinalados na Síria, segundo a referida fonte francesa.

No vizinho Iraque, apenas três famílias de terroristas foram sinalizadas. Uma das mães, Mélina Boughedir, condenada a prisão perpétua, aceitou deixar partir três dos seus filhos.

Dos 680 'jihadistas' franceses que se calcula tenham estado na Síria e no Iraque, mais de 300 morreram e um pequeno número foi para outros países (Afeganistão, países do Magrebe, Líbia), segundo Paris.

Uma parte continuará assim no local, nomeadamente na fronteira sírio-iraquiana, onde continua a haver combates.

Os curdos afirmam deter mais de 900 combatentes estrangeiros do EI, vindos de 44 países, que representam um quebra-cabeças judicial e ao nível da segurança. Eles apelam aos seus países de origem para os repatriarem, mas com algumas exceções (Rússia, Indonésia, Sudão) estes mostram-se relutantes perante a hostilidade das suas opiniões públicas.