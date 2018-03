Francês obrigado a pagar três mil euros por recusar tirar folga

Hoje às 11:45 Facebook

O dono de uma padaria francesa foi obrigado a pagar três mil euros de multa por trabalhar demasiado e ter o seu estabelecimento aberto sete dias por semana, durante o verão de 2017.

Cedric Vaivre, de 41 anos, quebrou as regras do código do trabalho por ter mantido a sua padaria - a única da localidade - aberta, na cidade de Lusigny-sur-Barse.

Na lei regional, há dois decretos, datados de 1994 e 2000, que impedem os pequenos negócios, como as padarias, de abrir sete dias por semana, de forma a proteger os trabalhadores.

Tanto os cidadãos como a câmara, de acordo com o jornal "The Independent", se manifestaram a favor de Cedric e até já foi criada uma petição de apoio que conta com quase 2550 assinaturas.

O dono da padaria ainda não pagou a multa na esperança de que seja diminuída ou então cancelada, mas como a padaria já esteve isenta destas leis em 2016, não será aplicada nenhuma exceção.