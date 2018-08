Freiras acusadas de torturar crianças por vizinhos que ouviam gritos

09 Maio 2018 às 15:27 Facebook

Duas freiras foram detidas, na Colômbia, acusadas de torturarem 65 crianças que estavam ao seu cuidado. Os menores eram obrigados a enfiar a cabeça na sanita e queimados nas mãos como castigo.

Amanda Perez, diretora da casa Santa Clara Rebirth, na cidade de Popayán, e Rosa Joaqui foram detidas depois da denúncia de vários vizinhos, que alertaram as autoridades por ouvirem gritos e choros de crianças. As agressões terão ocorrido entre 2014 e 2017.

Segundo o portal "Infobae", os investigadores responsáveis pelo caso concluiriam que os menores eram submetidos a torturas físicas e psicológicas. Como castigo, as freiras queimavam-lhes as mãos, cortavam-lhes o cabelo e obrigavam as crianças a mergulhar a cabeça na sanita. Vários vizinhos ouvidos pelas autoridades afirmaram que a casa de acolhimento "era um inferno" para os menores que lá viviam.

As duas mulheres rejeitaram as acusações e culpam as os responsáveis da cidade por falta de apoio. Ao jornal "El Tiempo", Amanda lamentou a pouca atenção dada pelo governo local ao trabalho desenvolvido pelas freiras.

O centro de acolhimento, que recebe crianças em situação de risco, tinha sido anteriormente encerrado, mas voltou a abrir. As autoridades foram obrigadas a fechar o espaço novamente quando se iniciaram as investigações aos abusos das 65 crianças.